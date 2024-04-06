❕В селе Октябрьское в 13:00 будут утилизировать боеприпасы Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.
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❕В селе Октябрьское в 13:00 будут утилизировать боеприпасы Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.