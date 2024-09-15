СМИ: экс-министры британской обороны призвали Стармера разрешить Киеву использовать ракеты для ударов по РФ

Газета The Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что пять бывших министров обороны Великобритании призвали премьера Стармера разрешить Киеву использовать британские ракеты для ударов вглубь России даже без поддержки такого решения со стороны США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии