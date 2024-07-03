Вопрос здоровья: какие продукты станут вашим лучшим перекусом летом

С приходом аномальной жары в Москве вопрос правильного питания становится особенно актуальным. Летом важно не только употреблять достаточное количество жидкости, но и выбирать продукты, способствующие поддержанию комфортного состояния организма.
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