Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

Пекинская капуста содержит много полезных веществ, таких как витамины А, С, Е, К, РР, U и группы В, минеральные соли — калий, кальций, магний, натрий, железо, фосфор и йод, органические кислоты, клетчатка, белки и сахара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии