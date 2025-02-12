Ямальца за долги побили до смерти

На Ямале мужчину побили за долги так, что он через два дня умер. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 6 февраля 2025 года в поселке Тазовский местный житель со своей подругой зашли в гости к знакомым.
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