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Ямальца за долги побили до смерти

Ямальца за долги побили до смерти

На Ямале мужчину побили за долги так, что он через два дня умер. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 6 февраля 2025 года в поселке Тазовский местный житель со своей подругой зашли в гости к знакомым.

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