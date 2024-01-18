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На музыкальном фестивале Coachella 2024 воссоединится группа No Doubt

На музыкальном фестивале Coachella 2024 воссоединится группа No Doubt

Организаторы Coachella объявили исполнителей, которые появятся в рамках музыкального фестиваля. На площадке мероприятия выступят Doja Cat, Лана Дель Рей и Tyler, the Creator, а также исполнит свои хиты популярная рок-группа 90-х No Doubt.

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