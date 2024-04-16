13 апреля 2014 года. «Триста запорожцев» в окружении озверевшей толпы укронацистов и бандеровцев.
Как всё было десять лет назад
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Задний сектор это дырявый сектор сцыкуны хохлявые. Когда эти твари ехали в Крым в 2014 году заставить любить усраину мы их на ж.д. вокзале встречали. Когда они узнали об этом сращу обосралимь и передумали. Иначе из Крыма эти гниды живыми не вернулись бы. Просто исчезли бы и все.
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