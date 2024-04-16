Как всё было десять лет назад

Алексадр Вовк-Михайлов

Задний сектор это дырявый сектор сцыкуны хохлявые. Когда эти твари ехали в Крым в 2014 году заставить любить усраину мы их на ж.д. вокзале встречали. Когда они узнали об этом сращу обосралимь и передумали. Иначе из Крыма эти гниды живыми не вернулись бы. Просто исчезли бы и все.