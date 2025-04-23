Шашлык — любимое блюдо россиян, но угроза для здоровья? Что говорят врачи Ирина ВальковаВесна и лето в России традиционно ассоциируются с выездами на природу, жаром углей и ароматом свежеприготовленного шашлыка.
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