Экономист назвал справедливую ставку по ипотеке на 2025 год

Справедливая ставка по ипотеке в 2025 году должна составлять от 19% до 23% годовых, сообщил «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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