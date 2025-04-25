Шоу-бизнес: Почему Полина Гагарина, Алсу и ещё 13 знаменитостей скрывали своих детей

Годы славы и постоянного внимания научили звёзд относиться к приватной жизни с особым трепетом. Если взрослому человеку удаётся выстроить между собой и внешним миром некую условную защиту, то у ребёнка такой возможности нет.
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