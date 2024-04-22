VG Vasily Golov Основные принципы демократии: 1.Народ признаётся источником власти и носителем суверенитета. 2. Все граждане имеют одинаковые права и свободы, которые государство защищает. 3.Решение принимается в интересах большинства, но при этом меньшинство имеет право на оппозицию. 4.Наличие большого количества партий и общественных движений, которые участвуют в свободной конкурентной борьбе. 6.Гласность, которая даёт возможность гражданам контролировать деятельность органов власти. yaklass.ru

Алексей Камышов ЦИПСОта подъехала?! 😂 В одной из своих речей Сталин произнес: «Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа». Впрочем, Иосиф Виссарионович здесь изрядно покривил душой. Ведь демократия, как ее понимают в США, это даже не власть американского народа, а власть американских "демократов", то есть разных там байденюков — «Самоходных Джо», его сына–наркомана и других владельцев очень больших капиталов.