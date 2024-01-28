«Путин – детский сад по сравнению с этим»: Арестович уже клеймит бандеровцев цитатами из Гоголя 

Настоящими врагами Украины являются бандеровцы, навязывающие свою идеологию всей стране. Об этом в эфире канала украинского политолога Юрия Романенко заявил бежавший из страны бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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