Опытный образец самолёта МС-21, оснащённого новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полёт.
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Опытный образец самолёта МС-21, оснащённого новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полёт.
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