Россия не вмешивается в дела других государств – посол РФ в США

Утверждения Вашингтона о попытках Москвы повлиять на политическую ситуацию внутри Соединенных Штатов похожи на способ отвлечь внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего врага, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.