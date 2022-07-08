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ТОП 11 самых дешевых электромобилей, которые вы можете купить

ТОП 11 самых дешевых электромобилей, которые вы можете купить

Итак, вы решили сделать ставку на электромобиль, но хотите снизить ставки, чтобы вступить в игру. Есть много веских причин не тратить деньги детей на обучение в колледже на самый модный шестизначный электромобиль, а именно на отправку их в колледж.

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