ТОП 11 самых дешевых электромобилей, которые вы можете купить

Итак, вы решили сделать ставку на электромобиль, но хотите снизить ставки, чтобы вступить в игру. Есть много веских причин не тратить деньги детей на обучение в колледже на самый модный шестизначный электромобиль, а именно на отправку их в колледж.
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