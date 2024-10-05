Световые проекции в честь Дня архитектуры появились на зданиях Петербурга

Инсталляции можно увидеть в Петроградском и Василеостровском районах. В честь Всемирного Дня архитектуры брандмауэры домов в Петроградском и Василеостровском районах украсили тематическими световыми проекциями.
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