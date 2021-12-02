Мировое обозрение

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«За стенами участка стоит разъяренная толпа»: блогер Варламов попал в полицию Западной Африке

«За стенами участка стоит разъяренная толпа»: блогер Варламов попал в полицию Западной Африке

Блогер Илья Варламов попал в неприятности в Западной Африке. Как сообщает Telegram-канал Shot, блогер рассказал, что во время съемок в Либерии на видео попал человек, утверждающий, что Варламов сфотографировал его ставку на игровых автоматах.

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