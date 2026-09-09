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Тульские новости

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Юрий Бровко – кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия»

Юрий Бровко – кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия»

Гвардии подполковник медицинской службы, ветеран боевых действий Юрий Бровко – о службе военного медика, об участии в СВО и о том, что в жизни нет ничего невозможного.

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