Как минутная роль в фильме «Офицеры» на сильном морозе помогла сироте вернуть родную мать

В фильме «Офицеры» есть эпизод, который помнят миллионы: фронтовая медсестра держит на руках плачущего младенца в ледяном вагоне санитарного поезда.
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