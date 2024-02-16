Будут ли крымчане брать отгулы на 23 февраля?

В Крыму мужчины чаще будут продлевать отдых на 23 февраля отпусками и отгулами. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом SuperJob 12% горожан возьмут отпуска и отгулы, чтобы продлить отдых на День защитника Отечества.