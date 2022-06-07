Под Брянском стартовала «Эстафета» среди команд всеармейского конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022

Под Брянском стартовала «Эстафета» среди команд всеармейского конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022

Данный этап ориентирован на индивидуальные профессиональные качества каждого конкурсанта. .

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