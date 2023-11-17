Собянин: В Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Все учреждения здравоохранения оснащены современным медоборудованием В своем блоге глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что правительство Москвы реализует крупнейшую в стране программу модернизации амбулаторного звена, в рамках которой были реконструированы 200 поликлиник.