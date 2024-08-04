СМИ: квартира сенатора Савельева стоит 240 миллионов рублей

Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев, проходящий по делу о подготовке убийства, проживал в московской квартире, стоимость которой превышает более 240 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на учетные данные .
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