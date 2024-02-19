Месси объяснил пропуск матча в Гонконге в соцсети Weibo: «У меня были проблемы с приводящей мышцей. После игры я многое прочитал и услышал – это абсолютно не соответствует действительности»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины записал видео для китайской социальной сети Weibo, где заявил, что его отсутствие на матче против звезд чемпионата Гонконга не было продиктовано политическими мотивами.
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