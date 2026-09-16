Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Новом Уренгое

В Новом Уренгое во вторник, 15 сентября, мужчина на мотоцикле «Урал» вылетел с трассы в кювет. Водитель получил травмы и был доставлен в реанимацию городской больницы, рассказали в пресс-службе МЧС по ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым