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Красный Север

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Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Новом Уренгое

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Новом Уренгое

В Новом Уренгое во вторник, 15 сентября, мужчина на мотоцикле «Урал» вылетел с трассы в кювет. Водитель получил травмы и был доставлен в реанимацию городской больницы, рассказали в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

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