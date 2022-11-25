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Единая лига ВТБ. МБА примет «Парму», «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом

В пятницу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча. Московская МБА примет пермскую «Парму», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с казанским УНИКСом.

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