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Не хуже кефира. Врач объяснила, зачем включать в рацион напитки тан и айран

Не хуже кефира. Врач объяснила, зачем включать в рацион напитки тан и айран

В магазинах наряду с обычным кефиром можно встретить такие напитки, как тан и айран. Что они из себя представляют, стоит ли их включать в рацион и кому? Не одно и то же «Тан и айран — это кисломолочные напитки.

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