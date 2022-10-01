США поддерживают европейское расследование диверсии на газопроводах «Северный поток»

США поддерживают проведение расследования диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которое проводят Германия, Дания и Швеция.
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