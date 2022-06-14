Zab.ru

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ТОЛЬКО ЯВКА С ПОВИННОЙ КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ! САМИ С СОБОЙ ОНИ УЖЕ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ И НЕ ВОРОВАТЬ ТО ЖЕ ...Наталья Поклонска...
  • сергей фролов
    Талибан надо запустить в штаты. Америкосы разбегутся как стадо баранов.  У них на талибов стойкая аллергия.Кроме президента ...
  • Надежда Никитина
    Вы верно сказали, только думаю ничего существенного не произойдет. Так опять начался передел за деньги с народа .Рабо...В России будут за...

Суд приговорил к 13 годам строго режима экс-замначальника УпрДор Лисичникова

Суд приговорил к 13 годам строго режима экс-замначальника УпрДор Лисичникова

Половину читинского магазина «Темп», которая принадлежала экс-замначальника дорожной службы Забайкалья Лисичникову, изъяли в доход государства по делу о взятках на 166 миллионов рублей и отмывании денег - сообщили в Прокуратуре Забайкальского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх