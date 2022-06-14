Суд приговорил к 13 годам строго режима экс-замначальника УпрДор Лисичникова

Половину читинского магазина «Темп», которая принадлежала экс-замначальника дорожной службы Забайкалья Лисичникову, изъяли в доход государства по делу о взятках на 166 миллионов рублей и отмывании денег - сообщили в Прокуратуре Забайкальского края.