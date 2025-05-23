Министры финансов G7 согласовали усиление экономического давления на Россию

Министры финансов и руководители центральных банков стран «Большой семерки» в ходе встречи на канадском курорте Банф «нашли общий язык» в обсуждении необходимости ужесточить экономические санкции против России.
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