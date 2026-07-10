В Петербурге прошел крупнейший музыкальный фестиваль

Вадим Синильников, заместитель главы МО Обуховский, член клуба победителей конкурса Лидеры России "Эльбрус" "В эти выходные парк 300-летия в очередной раз доказал: VK Fest – это не просто музыкальный опен-эйр, а событие, которое задаёт тон всему летнему Петербургу.
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