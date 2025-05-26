В Кировграде утонул 14-летний школьник

14-летний подросток утонул на канале Верхнетагильского пруда в Кировграде. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, вчера в 19:30 семиклассник Матвей с друзьями, в том числе с одной девочкой, пошли на водоканал Верхнетагильского городского пруда.