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Соболенко сравнялась с Селеш по количеству недель подряд в статусе первой ракетки мира

Арина Соболенко проводит 91-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Белоруска сравнялась по этому показателю с Моникой Селеш и вышла на седьмое место в истории.

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