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На инаугурации Трампа будет присутствовать высокопоставленный представитель КНР

На инаугурации Трампа будет присутствовать высокопоставленный представитель КНР

Китайское руководство планирует направить высокопоставленного представителя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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