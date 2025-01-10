На инаугурации Трампа будет присутствовать высокопоставленный представитель КНР

Китайское руководство планирует направить высокопоставленного представителя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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