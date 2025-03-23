Назван продукт, который может предотвратить разрушение суставов

Существует продукт, который способен эффективно предотвращать разрушение суставов – это брокколи, сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии