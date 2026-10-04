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Пропавшую в лесах Бийска 77-летнюю пенсионерку нашли погибшей

Пропавшую в лесах Бийска 77-летнюю пенсионерку нашли погибшей

77-летнюю бийчанку Зою Мосеенкову нашли погибшей, сообщает поисковый отряд "СпасАлтай22". Женщина ушла из дома собирать ягоды утром 28 августа и не вернулась.

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