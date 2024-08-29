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«Гром» и «Коршун» без неба. Украина осталась без ракет дальнего действия

«Гром» и «Коршун» без неба. Украина осталась без ракет дальнего действия

Киевский режим спит и видит, как бы чем-то ударить по российской территории. Но вот американские ракеты ATACMS Вашингтон запретил применять по РФ, чем страшно раздосадовал Зеленского.

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