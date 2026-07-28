Памяти Л. Н. Гумилёва

Л. Н. ГумилевОб одном мифе и сумеречном времениВ цикле статей, посвященном Улусу Джучи, начало которому было положено материалом Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке, не раз упоминался Л.
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