Чего ждать от сентября петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в первый месяц осени. Начало осеннего сезона в этом году как никогда богато на законодательные нововведения, причем лишь часть из них приурочена к новому учебному году.
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