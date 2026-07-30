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Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

ВС России разгромили стратегические объекты на Украине! Военная машина Киева снова атакована.Российская армия провела масштабную высокоточную операцию против военной инфраструктуры Незалежной – были нанесены удары сразу по нескольким регионам страны.

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