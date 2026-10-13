Трамп поставил Европу на месту после нападок из-за российского топлива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой разрешение на поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.
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