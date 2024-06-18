Отец Фриске рассказал об общении с Шепелевым

Отношения между отцом Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым достигли нового уровня напряжения. Если раньше Владимир Борисович пытался наладить контакт со своим бывшим зятем, то теперь он даже не предпринимает таких попыток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии