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Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

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Nikolay Stepanov
А х.. им в сраку!
Александр Лагуткин
Чтобы голова не качалась!
СЕРГЕЙ Лютов
Их забыли спросить.
Василий Овчинников
дело местного народа, пора южной осетии объединиться с северной территорией, а возможно и с Абхазией, создав единый южный региональный субъект РФ
Александр Иванов
А зачем нам это надо, нам и так хорошо!!

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