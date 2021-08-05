Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаСтраны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и АбхазииРяд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovА х.. им в сраку!АЛАлександр ЛагуткинЧтобы голова не качалась!СЕРГЕЙ ЛютовИх забыли спросить.Василий Овчинниковдело местного народа, пора южной осетии объединиться с северной территорией, а возможно и с Абхазией, создав единый южный региональный субъект РФАлександр ИвановА зачем нам это надо, нам и так хорошо!!Комментировать
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