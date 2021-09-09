Три года надо доказывать, что ты не верблюд

Если у вас все документы в порядке, то это еще не повод расслабиться. В этом убедился корреспондент «Труда», которому потребовалось пройти через бессмысленную переписку с чиновниками и судами, чтобы отстоять законное право на социальную помощь.
Если у вас все документы в порядке, то это еще не повод расслабиться. В этом убедился корреспондент «Труда», которому потребовалось пройти через бессмысленную переписку с чиновниками и судами, чтобы отстоять законное право на социальную помощь.
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