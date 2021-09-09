Газета Труд

402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    в такой одежде они наверное прокисли от запаха пота и мочи..........На очереди Базара...
  • Виктор Михайлов
    Дурень думками богатеет !«Нафтогаз»: «Севе...
  • Vasil Cornev
    Давно пора !Вице-спикер Госду...

Три года надо доказывать, что ты не верблюд

Три года надо доказывать, что ты не верблюд

Если у вас все документы в порядке, то это еще не повод расслабиться. В этом убедился корреспондент «Труда», которому потребовалось пройти через бессмысленную переписку с чиновниками и судами, чтобы отстоять законное право на социальную помощь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх