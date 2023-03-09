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«Интер» может подписать Скамакку, если Джеко не продлит контракт. Эдин хочет двухлетний, ему дают на год

«Интеру» не удается согласовать продление контракта с Эдином Джеко. По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предлагают форварду договор сроком на один год, в то время как босниец хочет на два.

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