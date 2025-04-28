Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кутуев
    Этот "патриотический" вброс Зеленский сам придумал или ему подсказал кто?Украинский офицер...
  • Борис Леонтьев
    Огонь на Украине прекратиться только после смерти последнего фашиста и бандеровца.Спецпосланник Тра...
  • Сергей Овчинников
    Затуло продолжает "топить" за чурок...В России рассказа...

Слуцкий ответил на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Слуцкий ответил на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Если американский президент Дональд Трамп говорит, что понимает логику России, это начало пути к «выздоровлению», к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх