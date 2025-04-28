Слуцкий ответил на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Если американский президент Дональд Трамп говорит, что понимает логику России, это начало пути к «выздоровлению», к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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