Слуцкий ответил на вопрос об отношении Трампа к пересмотру итогов Второй мировой войны

Если американский президент Дональд Трамп говорит, что понимает логику России, это начало пути к «выздоровлению», к отказу от лживых нарративов, которые привели бы мир к глобальному противостоянию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.