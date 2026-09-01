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ИА Регнум

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Путин заявил о хрупкости перемирия между США и Ираном

Путин заявил о хрупкости перемирия между США и Ираном

Россия приветствовала заключение меморандума между Ираном и США, но перемирие оказалось хрупким. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

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