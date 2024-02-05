На участие в летних Олимпийских играх от Карагандинской области претендуют 19 спортсменов

В Карагандинской области началась активная подготовка к летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Глава региона Ермаганбет Булекпаев поручил создать для спортсменов комфортные условия и решить проблемные вопросы.
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