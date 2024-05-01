Президент ЦСКА Гинер назвал дерби со "Спартаком" ужасающим

Народный артист России Денис Мацуев в интервью "Спорт-Экспрессу" признался, что президенту ЦСКА Евгению Гинеру очень не понравилось дерби со "Спартаком", прошедшее в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 апреля.