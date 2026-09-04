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Несекретные материалы

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«Урок на сотни миллиардов»: куда и зачем ЦБ «спускает» российское золото

«Урок на сотни миллиардов»: куда и зачем ЦБ «спускает» российское золото

ЦБ России стал крупнейшим нетто-продавцом золота в июле, реализовав шесть тонн. На этот факт в своём телеграм-канале «Константин Двинский» обращает внимание экономист Никита Комаров.

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